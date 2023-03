¿Enojado por la salida de Messi? Scaloni habló del duelo ante Panamá donde festejarán el título: “No me gustan que me digan Scaloneta”

Es una tontería pensar quién es la mejor selección de la historia. En momentos de alegría no es necesario y lo de Rodrigo De Paul fue un solo comentario. Para mí las tres son buenas y son campeonas. Si me das a elegir yo pondría a la mía última. En un lugar como Argentina que todos opinan de fútbol, diga lo que diga yo el debate va a continuar. Todas quedarán en la historia. De hecho ves a un campeón del mundo.

“No tuve otras ofertas antes de renovar el contrato con la Selección, salvo una del colegio de mi hijo, que me invitaron a dirigirlos”, dijo entre risas. “Intento ser natural y entiendo que así las cosas son mejor. No me cambió ser campeón del mundo a nivel de vida, sí en el cuerpo por la tensión vivida”.

“Lo de Leo es fácil. Esta bien, está para seguir viniendo. Cuando me diga que no se sienta bien, veremos. Ahora está feliz de estar en la selección”, sostuvo Scaloni.

¿Le gusta que le digan Scaloneta?

“Nunca me gustó que digan la Scaloneta. Hay gente en la calle que no me llama Lionel, sino Scaloneta. Pero si la gente está feliz, no pasa nada”, finalizó Scaloni en la primera conferencia de prensa después de la conquista del título mundial en Doha.