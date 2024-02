La contundente respuesta de Xavi al saber que Mbappé llegará al Real Madrid: “Estamos centrados en eso”

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, atendió este viernes a los medios de comunicación previo al juego de este sábado en el Estadio de Balaídos ante un Celta de Vigo que necesita urgentemente los puntos si no quiere ver peligrar la categoría.

“Lo único que se ha hecho oficial es que Mbappé se va a marchar. Cuando algo más se haga oficial, pregúntame de nuevo. No tengo mucho más que decir”, señaló Xavi en rueda de prensa.

LA DISTANCIA DEL MADRID Y EL FICHAJE DE MBAPPÉ: “ No tengo mucho que decir: lo único oficial es que se marcha del PSG. Nuestra situación es otra: acabar bien la temporada, ahora el Celta, luego la Champions y estamos centrados en esto”.

ROMEU Y SERGI ROBERTO: “Veremos hoy, están aún con molestias, pero están a un solo paso de volver. Si no es para el Celta será en el siguiente”·.

FUTURO DE FRENKIÉ DE JONG: “Es una evidencia, ¿no? Frenkie es jugador importantísimo, está a gusto y luego ya depedende de él. Pero no es el momento de hablar de salidas desde dentro. Nosotros hablamos de corregir cosas ante el Celta y luego la Champions. No pensamos en la temporada que viene”.

PENSANDO EN NAPOLI: “No condicionará la alineación ante el Celta. Vamos paso a paso y ya habrá tiempo para pensar en la Champions”.

ES BUENO PARA LA LIGA LA LLEGADA DE MBAPPÉ: “No debo hablar, no me preguntéis por Mbappé, lo siento pero no voy a hablar”.

SENSACIONES DE LOS JUGADORES: “He visto que les fastidia perder, que quieren ganar, que les importa mucho cuando perdemos. Que están jodidos, luego competiremos donde nos llegue. Si no viera el compromiso sería momento de tomar decisiones drásticas pero no es lo que veo”.

FUTURO DE GAVI: “Tiene que quedarse y ser uno de los futuros capitanes del equipo. No hay color: para mí debe ser el Barça del futuro”.