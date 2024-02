Luis Suárez confiesa el equipo en el que se va a retirar: “No puedo ser más sincero. La familia ya lo sabe”

“Lucho” ha soportado muchos problemas en sus rodillas para seguir haciendo lo que más le gusta y en una entrevista ha revelado cuál será su último club antes de decir adiós.

En una entrevista para ‘Del Sol FM’ tocó muchos temas, entre ellos el de la retirada, el uruguayo actualmente es jugador del Inter de Miami y comentó que su decisión está tomada.

“Inter Miami es el último club de mi carrera. No puedo ser más sincero. La familia ya lo sabe. Todavía no sé la fecha, pero es el último paso. Yo también estoy preparado para mi último desafío. Debo pensar en tener calidad de vida después. Hablo de esto y me vienen ganas de llorar porque soy así, pero te tienes que ir preparando. Recuerdo que un exjugador me dijo que el jugador no está preparado nunca para el retiro”, comentó.