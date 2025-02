Criptomonedas y fútbol: Un análisis de la tendencia que combina dos mundos en uno

Los fan tokens y los sitios de apuestas con criptomonedas han demostrado que llegaron para quedarse. Ambos han emergido como protagonistas, combinando el fervor futbolístico con la tecnología blockchain.

En un año tan importante para las criptomonedas como promete ser el 2025, esta tendencia, que parece estar lejos de ser pasajera, está redefiniendo la manera en que los clubes interactúan con sus seguidores y generan ingresos.

Apostar a un equipo usando criptomonedas

Cada vez es más común ver la aceptación de criptomonedas en el entorno de las apuestas deportivas y los casinos en línea. Entre los principales Benefits of Crypto Casinos (beneficios de los cripto casinos) suelen listarse las transacciones rápidas y seguras gracias a la tecnología blockchain, que se realizan evitando intermediarios y permitiendo depósitos y retiros instantáneos.

Además, esta tecnología aplicada al sector del casino y las apuestas garantiza un alto nivel de privacidad, ya que los jugadores pueden operar sin necesidad de compartir datos personales sensibles.

Otro atractivo es su acceso global, eliminando barreras geográficas al aceptar criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. Finalmente, su transparencia en los juegos asegura una experiencia justa y confiable para los usuarios; de hecho, este tipo de tecnologías está detrás de los algoritmos “provably fair” o “probadamente justos”, una herramienta de equidad basada en la criptografía que es ampliamente usada en el juego online.

La fiebre cripto y la fiebre futbolera

En realidad, la afición a las criptomonedas y la afición al fútbol se pueden parecer bastante, dado que las personas que sienten interés por estas temáticas suelen mantenerse informadas a niveles asombrosos. Aprender las formaciones de los equipos o estar al día con la dinámica del plantel es el equivalente a leer las newsletters de inversión y saber cuál es la próxima cripto que romperá el mercado.

Fan tokens, una solución a la medida de los aficionados cripto

Debe ser por esas similitudes entre los dos mundos que existen los fan tokens, activos digitales que permiten a los aficionados participar en ciertas decisiones relacionadas con sus clubes favoritos. Estas fichas, basadas en la tecnología blockchain, no solo ofrecen una nueva forma de interacción, sino que también se han convertido en un producto financiero especulativo.

Equipos de primera línea como el F.C. Barcelona, el Paris Saint-Germain (PSG), el Manchester City y el Atlético de Madrid ya han lanzado sus propios fan tokens a lo largo de los últimos años.

A través de ellos, los aficionados pueden votar en encuestas sobre aspectos diarios de la dinámica del equipo, como pueden ser el diseño de la vestimenta que usarán, la colocación de frases motivadoras en los vestuarios o contenidos en redes sociales.

Es decir, además de ser un coleccionable actúan como token de gobernanza, aunque se trate de temas menores. Además, los propietarios de tokens pueden acceder a sorteos exclusivos, encuentros con jugadores y experiencias únicas.

El ejemplo del PSG y su comunidad de cripto-fans

Uno de los tokens más conocidos del mercado es el del Paris Saint-Germain, que figura en el puesto 924 en términos de cotización de mercado, bajo las siglas PSG. Aunque su valor hoy es de $2,83, llegó a cotizar en $61,23 hace tres años, en medio del auge internacional de las criptomonedas.

Este pico de valor coincidió con el fichaje de Lionel Messi, el 10 de agosto de 2021. Por aquellos días, el precio del token del club francés se disparó, reflejando cómo los movimientos en el mercado de fichajes pueden influir en estos activos digitales.

Sin embargo, el astro argentino cumplió sus dos años de contrato y decidió abandonar el club. Con la reciente partida de Mbappé, el valor proyectado del PSG ha caído y con él su fan token. Este es un ejemplo de lo volátil que puede ser la combinación de fútbol y criptomonedas.

Más allá de los fan tokens: NFTs y coleccionables digitales

La relación entre la blockchain y el fútbol no encontró límite en los fan tokens. Los NFTs (tokens no fungibles) que sustentan los tokens de fanáticos también pueden usarse para otros fines, en particular para coleccionables. Estos activos digitales únicos se usan para representar artículos de colección, como camisetas autografiadas, momentos icónicos de partidos o ilustraciones exclusivas.

Puntualmente, algunos sitios de venta de tokens por internet han apostado por este modelo, permitiendo a jugadores como Iván Rakitić y Rodrigo de Paul vender NFTs que representan momentos destacados de sus carreras.

Estos coleccionables digitales son una fuente de ingresos para los jugadores y clubes, mientras que también fortalecen el vínculo emocional entre los aficionados y sus ídolos. Sin embargo, el mercado de NFTs parece estar atravesando un estancamiento, con los inversores eligiendo meme coins, criptomonedas con IA y otras opciones antes que los renombrados “no fungibles”.

De todo lo dicho, hay algo que queda claro: la combinación entre las criptomonedas y el fútbol recién comienza. Esto significa que todavía queda mucho territorio por explorar, a medida que crece el interés de los fanáticos en la tecnología del futuro.

A medida que esta tendencia avanza es interesante ir viendo cómo los clubes buscan un equilibrio entre la innovación tecnológica, gobernanza, sorteos y la protección de los intereses de sus fans.