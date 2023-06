Otro crack a Arabia: Le pagarán 52 millones para que haga dupla de ataque con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr

Se trata de Wilfried Zaha del Crystal Palace , el marfileño no quiere seguir en la Premier League y ahora el Al Nassr lo quiere juntar con CR7 .

Una suma de dinero que quizás el futbolista no vuelva ver en su vida. El interés por Wilfred no es nuevo ya que en enero de este 2023 lo quisieron, pero no pudieron concretarlo.

Eso sí, el Al-Nassr tiene competencia, ya que los otros clubes de Arabia, Al-Hilal y el Al-Ittihad también lo quieren.

En la temporada que finalizó de la Premier League, el marfileño marcó siete goles, números que ayudaron al Palace a salvarse del descenso.