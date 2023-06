La rotunda respuesta de Lionel Messi a la oferta del Al Hilal luego de la reunión que tuvo con Barcelona

El padre de Lionel confirmó que su hijo tiene la intención de volver al Barcelona. Laporta pidió tiempo para el plan de viabilidad fuera aceptado por parte de la Liga Española.

“Me encantaría que Leo vuelva al FC Barcelona. Hemos hablado pero no hay nada. Es una opción, ya veremos de que depende. En breve estará la decisión, pero no sé qué hará. No lo sé todavía, hay que hablar muchas cosas. Supongo que el plan de viabilidad estará aprobado. Confío en que pueda volver”, fueron las palabras del representante de Messi.