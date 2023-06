La reacción de Jorge Messi que destruye el sueño de regreso de Leo al Barcelona y las dos nuevas ofertas que tiene

“Está difícil, veo bastante difícil una llegada de Messi al Barcelona. No creo que se dé, está bastante complicado”, fue la primera declaración que hizo Monfort durante la transmisión en vivo en nombre del padre de Messi .

“Ahora mismo depende de varias cosas. Barcelona es su casa y siempre lo será. Hay muchas cosas en juego, muchas cosas que estamos pendientes y no es lo económico. Él jugaría gratis”, agregó.

Monfor y Romero contaron que la situación tiene enfadado al entorno de Messi, quien pronto cumplirá 36 años: “Le molesta que se hable mal de su hijo porque él sufre. Que no es que no quiera venir, pero que anímicamente está mal, no sabe qué hacer”.