"No vamos a ser hipócritas": el verdadero motivo de la ausencia de Cristiano Ronaldo en el funeral de Diogo Jota

Ante las especulaciones, fue Katia Aveiro , hermana de Cristiano , quien explicó públicamente los motivos por los que el delantero no acudió al funeral de Jota .

También estuvieron presentes miembros de la plantilla del Liverpool , de la selección portuguesa y exjugadores como Carvalho y Tiago Mendes . Sin embargo, la ausencia de Cristiano Ronaldo no pasó desapercibida y fue motivo de debate tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

A través de varias publicaciones en Instagram, quiso aclarar la situación: “Cristiano es una figura mediática. Vaya a donde vaya hay un revuelo. Mi hermano no puede ir a bodas, porque eso le restaría protagonismo. No puede ir al cumpleaños de un sobrino ni a un evento mío. No puede ir a un café ni a una terraza, por razones obvias".

Katia también relata cómo la presencia de CR7 en el funeral de su propio padre, hace 19 años, fue especialmente difícil para la familia: “Cuando mi padre murió hace 19 años, no hubo respeto. Y fue nuestro padre quien murió. Imagínense a mi hermano yendo al velorio de Diogo y André. No vamos a ser hipócritas, no sean hipócritas".

La hermana de Ronaldo lamentó que la atención mediática se centrara en la ausencia de su hermano y no en el dolor de la familia por la muerte de Jota y André. “Es absurdamente vergonzoso ver cómo los canales de televisión, los comentaristas y las redes sociales enfatizan una ausencia en lugar de honrar con respeto el dolor de una familia destruida por la pérdida de dos hermanos. Incluso me avergüenza verlo”.