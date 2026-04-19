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Cristiano Ronaldo anotó en la paliza de Al Nassr: así fue su tanto 969 y la distancia sobre Messi

El ariete portugués abrió el marcador en el partido de los cuartos de final de la Copa AFC.

2026-04-19

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue marcando cada fin de semana en el fútbol de Arabia Saudita. Al Nassr se impuso este domingo de visita sobre el Al Wasl por los cuartos de final de la Copa AFC (0-4) y el portugués fue el encargado de abrir el marcador.

Tan solo corrían 11 minutos cuando Ronaldo conectó un centro para comenzaro la fiesta de su equipo en el primer tiempo. El delantero se desmarcó dentro del área y metió un derechazo para batir al arquero.

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La visita logró aumentar la ventaja con dos tantos casi seguidos. Primero fue el defensor Iñigo Martínez al 24' y luego Al-Amri hizo el tercero al 26'.

Durante el la segunda mitad, Cristiano y sus compañeros intentaron aumentar la paliza y lo consiguieron con el tanto de Sadio Mané al 81' para clasificarse a las semifinales con el definitivo 0-4 en el tablero.

La próxima cita para Al Nassr será el miércoles cuando reciba a Al-Ahli por la jornada 30 de la liga árabe, un campeonato que lidera con 76 unidades. CR7 se ilusiona con levantar su primer título importante en Medio Oriente.

CERQUITA DE LOS MIL GOLES

Cabe mencionar que con este tanto, Cristiano Ronaldo llegó a los 969 tantos en su carrera profesional y se encuentra solo a 31 de alcanzar la cifra de los 1.000, uno de sus grandes objetivos antes de colgar los botines.

Por su parte, su más cercano perseguidor, el argentino Leo Messi, alcanzó ayer los 905 goles oficiales en su trayectoria tras firmar un doblete en la victoria del Inter Miami sobre Colorado (2-3) en la MLS 2026.

Messi se encuentra a 66 de igualar al atacante portugués y a 95 de llegar a los 1,000.

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Redacción web
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