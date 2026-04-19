Cristiano Ronaldo anotó en la paliza de Al Nassr: así fue su tanto 969 y la distancia sobre Messi

Cabe mencionar que con este tanto, <b>Cristiano Ronaldo</b> llegó a los <b>969 tantos </b>en su carrera profesional y se encuentra solo a 31 de alcanzar la cifra de los 1.000, uno de sus grandes objetivos antes de colgar los botines.Por su parte, su más cercano perseguidor, el argentino <b>Leo Messi</b>, alcanzó ayer los<b> 905 goles</b> oficiales en su trayectoria tras firmar un doblete en la victoria del <b>Inter Miami</b> sobre <b>Colorado </b>(2-3) en la MLS 2026.<b>Messi </b>se encuentra a 66 de igualar al atacante portugués y a 95 de llegar a los 1,000.