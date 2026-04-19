Cristiano Ronaldo anotó en la paliza de Al Nassr: así fue su tanto 969 y la distancia sobre Messi

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue marcando cada fin de semana en el fútbol de Arabia Saudita. Al Nassr se impuso este domingo de visita sobre el Al Wasl por los cuartos de final de la Copa AFC (0-4) y el portugués fue el encargado de abrir el marcador. Tan solo corrían 11 minutos cuando Ronaldo conectó un centro para comenzaro la fiesta de su equipo en el primer tiempo. El delantero se desmarcó dentro del área y metió un derechazo para batir al arquero.

La visita logró aumentar la ventaja con dos tantos casi seguidos. Primero fue el defensor Iñigo Martínez al 24' y luego Al-Amri hizo el tercero al 26'. Durante el la segunda mitad, Cristiano y sus compañeros intentaron aumentar la paliza y lo consiguieron con el tanto de Sadio Mané al 81' para clasificarse a las semifinales con el definitivo 0-4 en el tablero. La próxima cita para Al Nassr será el miércoles cuando reciba a Al-Ahli por la jornada 30 de la liga árabe, un campeonato que lidera con 76 unidades. CR7 se ilusiona con levantar su primer título importante en Medio Oriente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

CERQUITA DE LOS MIL GOLES