Barcelona tomó una rotunda decisión con el futuro de Lewandowski tras eliminación en Champions

Este escenario explica la intención del <b>Barcelona </b>de fichar a un '9' de primer nivel en verano. Así se lo han trasladado a su entorno, por lo que <b>Lewandowski </b>dejaría de ser el referente en ataque y tendría que competir por el puesto.El polaco, por su parte, se encuentra en fase de reflexión. Más allá de lo deportivo y lo económico, en su decisión pesan factores personales. Tanto él como su familia están plenamente asentados en España, donde han desarrollado también intereses empresariales.La citada fuente detalla que <b>Lewandowski </b>no se pronunciará hasta que el equipo catalán haya cerrado la temporada a nivel competitivo. Será entonces cuando comunique si acepta las nuevas condiciones y se queda.