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Florentino planea su vuelta para reemplazar a Arbeloa en el Real Madrid: "Una reunión puede cambiarlo todo"

El conjunto blanco estaría valorando el regreso del entrenador más polémico que ha tenido en su historia.

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2026-04-18

El Real Madrid volverá a protagonizar un temporada sin títulos por segundo año consecutivo. El equipo quedó eliminado de la Copa del Rey, Champions League y en LaLiga se encuentra nueve puntos del líder Barcelona, por lo que necesitaría un verdaro milagro a falta de siete jornadas para el cierre.

En ese contexto, la directiva entiende que a mitad de año debe llegar un director técnico con experiencia, trayectoria y mano dura para controlar un vestuario que por ahora es incontrolable.

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Como era de esperarse, los nombres salieron por los aires aunque dos se posicionaron al frente de todos: Jurgen Klopp y Didier Deschamps.

Con Zidane esperando la selección de Francia y Ancelotti en Brasil, el Real Madrid fue vinculado a esos dos estregas: Klopp sigue sin dirigir desde que decidió dejar el Liverpool y Deschamps quedará libre tras el Mundial.

Sin embargo, el diario Record de Portugal soltó una bomba este sábado: Florentino Pérez iría en busca de José Mourinho. El polémico entrenador, que vivió una etapa tremenda en la capital española, sería el elegido por el presidente del club.

La información es que Mourinho no renovaría con Benfica al final de temporada y está dispuesto a reunirse con el mandatario merengue para un segundo capítulo en el Real Madrid.

Mourinho sería el candidato de Florentino Pérez para tomar las riendas del Real Madrid.

Mourinho sería el candidato de Florentino Pérez para tomar las riendas del Real Madrid.

"Una reunión en Madrid, prevista para los próximos días, puede cambiarlo todo. Del encuentro con Florentino y Arbeloa dependerá el futuro del Real Madrid. El teléfono de Mou aún no ha sonado, pero está en la lista. Es el que cuenta con mayor apoyo de la afición", apunta Record.

Por su parte, el periodista Fabrizio Romano reveló que Mourinho estaría encantado de regresar al club 13 años después de su salida.

"Les puedo contar que le gustaría volver al Madrid algún día; estaría abierto a ello. Pero ahora mismo no se está negociando con él. Aún es pronto. Tenemos que entender qué busca el Madrid y qué pasará con Arbeloa", explicó en un video en su canal de YouTube.

Mourinho siempre quiso una revancha en el Real Madrid. En aquella época, debió enfrentar al mejor Barcelona de la historia, con Pep Guardiola y Leo Messi, al mando. Durante ese periodo, estuvo muy cerca de llegar a una final de Champions, pero en tres veces quedó eliminado en semifinales.

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