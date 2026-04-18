Florentino planea su vuelta para reemplazar a Arbeloa en el Real Madrid: "Una reunión puede cambiarlo todo"

El Real Madrid volverá a protagonizar un temporada sin títulos por segundo año consecutivo. El equipo quedó eliminado de la Copa del Rey, Champions League y en LaLiga se encuentra nueve puntos del líder Barcelona, por lo que necesitaría un verdaro milagro a falta de siete jornadas para el cierre. En ese contexto, la directiva entiende que a mitad de año debe llegar un director técnico con experiencia, trayectoria y mano dura para controlar un vestuario que por ahora es incontrolable.

Como era de esperarse, los nombres salieron por los aires aunque dos se posicionaron al frente de todos: Jurgen Klopp y Didier Deschamps. Con Zidane esperando la selección de Francia y Ancelotti en Brasil, el Real Madrid fue vinculado a esos dos estregas: Klopp sigue sin dirigir desde que decidió dejar el Liverpool y Deschamps quedará libre tras el Mundial. Sin embargo, el diario Record de Portugal soltó una bomba este sábado: Florentino Pérez iría en busca de José Mourinho. El polémico entrenador, que vivió una etapa tremenda en la capital española, sería el elegido por el presidente del club. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La información es que Mourinho no renovaría con Benfica al final de temporada y está dispuesto a reunirse con el mandatario merengue para un segundo capítulo en el Real Madrid.

"Una reunión en Madrid, prevista para los próximos días, puede cambiarlo todo. Del encuentro con Florentino y Arbeloa dependerá el futuro del Real Madrid. El teléfono de Mou aún no ha sonado, pero está en la lista. Es el que cuenta con mayor apoyo de la afición", apunta Record. Por su parte, el periodista Fabrizio Romano reveló que Mourinho estaría encantado de regresar al club 13 años después de su salida. "Les puedo contar que le gustaría volver al Madrid algún día; estaría abierto a ello. Pero ahora mismo no se está negociando con él. Aún es pronto. Tenemos que entender qué busca el Madrid y qué pasará con Arbeloa", explicó en un video en su canal de YouTube.