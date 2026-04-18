Florentino planea su vuelta para reemplazar a Arbeloa en el Real Madrid: "Una reunión puede cambiarlo todo"

Como era de esperarse, los nombres salieron por los aires aunque dos se posicionaron al frente de todos: <b>Jurgen Klopp</b> y <b>Didier Deschamps</b>.Con <b>Zidane </b>esperando la selección de Francia y <b>Ancelotti </b>en Brasil, el <b>Real Madrid</b> fue vinculado a esos dos estregas: <b>Klopp </b>sigue sin dirigir desde que decidió dejar el <b>Liverpool </b>y <b>Deschamps </b>quedará libre tras el Mundial.Sin embargo, el diario <b><a rel="nofollow" href="https://www.record.pt/">Record de Portugal</a></b> soltó una bomba este sábado: <b>Florentino Pérez</b> iría en busca de <b>José Mourinho</b>. El polémico entrenador, que vivió una etapa tremenda en la capital española, sería el elegido por el presidente del club.La información es que <b>Mourinho </b>no renovaría con <b>Benfica </b>al final de temporada y está dispuesto a reunirse con el mandatario merengue para un segundo capítulo en el <b>Real Madrid</b>.