Manchester United castigó a un Chelsea que se estrelló con los postes y toca fondo en la Premier League

Fue un mazazo justo antes del intermedio. Después, se enredó en su propio dominio el <b>Chelsea</b>, que pudo igualar con un cabezazo al travesaño de <b>Liam Delap </b>y otro posterior de <b>Wesley Fofana</b>, también al larguero. Entre ambas, una gran intervención de <b>Robert Sánchez</b> en un balón que se envenenó en el área londinense.Un tiro desde la frontal a cinco minutos del final de <b>Moisés Caicedo</b> rozó el palo. Fue otra del <b>Chelsea</b>, que se quedó a las puertas de una igualada necesaria, anclado en el sexto puesto, a cuatro puntos del <b>Liverpool </b>(quinto).El <b>United </b>se mantiene en el podio, con tres de renta sobre el <b>Aston Villa </b>y a seis del <b>Manchester City</b>, con dos partidos menos.