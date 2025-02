Cristiano Ronaldo pierde la cabeza tras la expulsión de un compañero de Al Nassr: así fue el feo gesto del portugués

La situación empeoró cuando, en un arrebato de frustración, el portugués lanzó un pelotazo feroz en dirección al cuarto árbitro, lo que por poco le cuesta también una expulsión. No conforme con ello, Ronaldo fue a reclamarle de manera eufórica al asistente, mostrando una vez más su impaciencia y malestar ante lo sucedido.

Al término del encuentro, el entrenador de Al Nassr, Stefano Pioli, reflexionó sobre los errores cometidos durante el partido y asumió su parte de responsabilidad en la derrota. “Hay errores que no se pueden cometer y me incluyo. Yo también tengo responsabilidad de la derrota. El partido de hoy empezó bien y nos pusimos por delante, pero lo que marcó la diferencia fueron los errores. No perdimos el partido por cuestiones tácticas, sino por los errores individuales que cometimos”, dijo Pioli en conferencia de prensa post-partido.