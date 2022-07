Cristiano Ronaldo aparece en el centro de entrenamiento del Manchester United y se reunirá con Ten Hag

Pero el delantero indicó al club que deseaba ser traspasado a un equipo que disputara Liga de Campeones. No es el caso del Manchester United, que tras un decepcionante sexto puesto en la pasada Premier League, tendrá que conformarse con Europa League.

Cristiano Ronaldo, que no asistió a la vuelta a los entrenamientos de principios de julio, regresó este martes al centro de entrenamiento del Manchester United, donde podría discutir su futuro, según las imágenes difundidas por medios británicos.

El club rojo de Mánchester no ha cesado de repetir que Ronaldo, a quien le queda un año de contrato, no está en venta. A pesar de rumores del supuesto interés de equipos como el Bayern, el Chelsea o el Atlético de Madrid, la hipotética transacción financiera no sería fácil por un jugador que la pasada temporada fue el mejor pagado de la plantilla, con más de 500.000 euros por semana.

El portugués estaría sin embargo dispuesto a rebajar su salario alrededor del 30%. Pero incluso con esa rebaja, a su edad Cristiano Ronaldo no constituye una solución a largo plazo para un eventual comprador.