Lo dijo en serio: Cristiano Ronaldo anunció cuándo será su retiro y habla de los 1,000 goles

Sobre su futuro en el fútbol, Ronaldo fue claro, pero también reflexivo e impactó por poner un tiempo límite. “Los 1.000 goles no me preocupan, no pienso en eso. Mi retirada... llegará en un año o dos. Lo importante es disfrutar el momento y el fútbol. Mientras tenga motivación para entrenar y jugar, seguiré. Si algún día no lo siento así, daré un paso adelante y diré que es suficiente”.

“En unos meses cumpliré 40 años, pero estoy tranquilo y disfruto de cada momento, especialmente en la selección, que es donde más me gusta estar”, apuntó Cristiano, que podría retirarse antes del Mundial 2026.

Roberto Martínez, técnico de Portugal, también tuvo palabras de elogio para el futbolista, reafirmando la importancia de CR7 en el equipo. “Es un ejemplo de disciplina y compromiso. Como capitán, sigue siendo un referente. Nos aporta mucho, no solo por sus goles, sino también por su actitud y ética de trabajo. Su capacidad para cumplir con objetivos de élite mundial sigue intacta”.