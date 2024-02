¿Cuándo debuta Lionel Messi? Fechas y horarios de los 16avos de final de la Concacaf Champions Cup

Para el miércoles, se estarán viendo las caras el CAI de Panamá vs New England Revolution y Cavalry vs Orlando City. Luego el jueves se enfrentarán Moca FC vs Nashville y Cavalier vs Cincinatti.

- Debut de Messi en Concacaf -

La Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup terminará el 29 de febrero para dar inicio a los octavos de final el martes 5 de marzo con una triple cartelera.

En la fase de octavos, Lionel Messi se estrenará en la competición de clubes de la Concacaf ya que con el Inter Miami enfrentarán al ganador de la serie Moca FC vs Nasville.

Otro de los juegos atractivos en la siguiente ronda del torneo será el clásico América vs Chivas, los dos equipos más grandes del fútbol de México.

Cabe recordar que los hondureños Joshua Canales y Getsel Montes con el Herediano están en la competencia de Concacaf al lograr la hazaña de eliminar al Toluca de México. En octavos chocarán ante el Robin Hood de Bermudas.

Las transmisiones de los partidos son a través de ESPN y Star Plus.