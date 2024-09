Dani Alves aparece jugando en Barcelona tras haber salido de prisión en libertad condicional

El ex jugador de Pumas, PSG y Barcelona, Dani Alves, s igue demostrando su amor por el fútbol y este jueves fue visto jugando en la ciudad azulgrana un partido amateur.

Lo curioso del video que se difundió en redes sociales es que el ex lateral de Brasil llevaba puesta la camiseta de Boca , club con el que siempre mostró un gran afecto.

“Ustedes saben del cariño que yo tengo por Boca, y no es por lo que la gente dice o porque es grande; siempre me despertó algo diferente, hay algunas situaciones que te identifican”, expresó el ex futbolista hace unos años.