Dani Alves arremetió contra Bartomeu y se filtra un chat con el expresidente del Barcelona que deja mal parado al brasileño

Dani Alves se convirtió en uno de los fichajes del Barcelona de Xavi Hernández en la presente temporada, siendo una tremenda sorpresa a nivel mundial.

El crack brasileño ha confesado en muchas ocasiones que su gran deseo era volver algún día al club catalán, pero en unas recientes declaraciones dijo que con Josep María Bartomeu, expresidente del Barcelona, no hubiera vuelto.

“No habría aceptado una oferta de Bartomeu. Me fui cuando era presidente y no tenía sentido volver a trabajar con él”, comentó en una entrevista a la emisora qatarí Alkass Sports Chanells.

Dani Alves lanzó este dardo a Bartomeu, a quien lo comparó con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. “Él está preocupado por los intereses del Real Madrid, no se puede comparar una gestión exitosa con una mala gestión, depende mucho de los presidentes. Están acostumbrados a fichar a grandes jugadores, pero ese plus no impedirá que podamos afrontarlos”, agregó Dani Alves.