Tremendo dardo para Messi: “El Balón de Oro del 2010 lo tenía que haber ganado yo”

“No importa, la historia no se puede echar para atrás. Otra cosa es importante: me preguntan constantemente sobre este asunto. Han pasado más de una docena de años y mucha gente todavía está molesta por el veredicto del jurado y siente lástima por mí”, expresó Sneijder .

“Esto en sí mismo ya es una gran expresión de agradecimiento para mí, un gran elogio, porque significa que para los hinchas y periodistas este tema no está muerto, sino que sigue vigente”, agregó el exjugador de Países Bajos.

Sneijder fue jugador del Inter de Milán y en 2010 tuvo una gran temporada al ganar varios títulos.

“En la opinión común, tengo el estatus de víctima. Esto me hace feliz y no sé si sería realmente más feliz si hubiera recibido el Balón de Oro. Además, admito honestamente que lo que siempre soñé con ganar fue la Champions League, no el Balón de Oro, así que de todos modos logré lo más importante”, dice en alusión al título de Champions que logró en el mismo 2010 con el Inter de Milán, con quien también ganó el Mundial de Clubes.