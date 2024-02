Deco explota por la terrible situación del Barcelona y la inesperada reacción de Xavi: “No es lo que a mi...”

“La nueva dirección es fundamental y el presidente está de acuerdo conmigo en esto. Se necesita un cambio profundo. Hay un método que está agotado ”, sentenció en portugués en una entrevista que dio a la revista ‘Nascer do Sol’ de su país.



Preguntado por unas declaraciones de Deco en Portugal, donde decía que el modelo había quedado atrás y que tenían que mirar hacia adelante, Xavi se quedó sorpendido.

“No es lo que a mí me comunica. Él cree en el modelo y en el ADN Barça, además ha jugado aquí. Yo no puedo decir nada más, no sé”.