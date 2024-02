Pep Guardiola lo echó del City: “Dijo que estaba gordo, eso impactó mucho en mi confianza; hay formas de hacerlo”

El estado físico para un futbolista es vital, el no estar a plenitud le puede hacer perder oportunidades, tal y como le pasó a Kalvin Phillips , ahora ex Manchester City .

Phillips llegó a los Cityzens procedente del Leeds United a cambio de 49 millones de euros. Esto con la tarea de reforzar un mediocampo que necesitaba un jugador de marca como él.

Su fichaje terminó siendo un fiasco, casi nunca jugó y no pudo adaptarse a la escuadra mancuniana, donde en cierta parte de su estadia, Pep Guardiola lo expuso ante la prensa.

Preguntado sobre su relación, Phillips ha asegurado que le afectaron los comentarios públicos de Guardiola: “Cuando Pep salió y dijo que tenía sobrepeso (gordo), tenía razón para hacerlo, pero hay formas, hay diferentes maneras de hacerlo. No estuve en desacuerdo con él, pero obviamente eso tuvo un gran impacto en mi confianza y en cómo me sentía. Mi familia tampoco estaba contenta con eso. Especialmente mi madre. La gente puede decir que tiene sobrepeso; para algunas personas el sobrepeso son 10 kg. Probablemente era 1,5 kg por encima de mi peso. Creo que, obviamente, Pep estaba frustrado porque no volví temprano a entrenar, pero fue simplemente una falta de comunicación entre la gente que trabajaba en el City y yo...”.