PSG pagó 95 millones para que sustituyera a Messi y Neymar, pero revela: “No soy feliz como en mi anterior club”

“En Alemania me sentí confiado, por eso me sentí realizado en el campo. Solo necesito ser feliz y tener confianza. Y todo funcionará como un reloj. Hoy estoy feliz. Pero no soy feliz como en Alemania. Al principio las críticas me afectaron. Soy un humano, no soy un muro, ni un robot, tengo sentimientos. Pero no estoy triste. Estoy feliz de ser jugador del PSG. Pero podría ser mejor”, afirmó el atacante de 25 años.

“He visto las críticas desde mi llegada al PSG. Y las críticas nos hacen evolucionar, es bueno escucharlo. Es como un consejo. Hay que tener en cuenta las críticas y mejorar para que esas mismas críticas desaparezcan. Es lógico. Después, francamente, no me lo esperaba, no me esperaba tal impacto cuando llegué a París. Cuando termino mi partido, me quedo con mis seres queridos y mi familia. Intento no usar mi teléfono, intento aislarme del mundo. Vi pasar muchas cosas, al principio me afectó. Soy un humano, no soy un muro, ni un robot, tengo sentimientos...”, agregó Kolo Muani debido al cuestionamiento de parte de los hinchas de PSG por su rendimiento.