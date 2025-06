Deco, sin pelos en la lengua para culpar a Xavi por un fichaje: "Para mí, fue un error; la decisión de traerlo fue de él"

En una reciente entrevista con Globoesporte , el exjugador dejó claro que, a su juicio, la llegada del delantero brasileño fue un error, y no dudó en señalar a Xavi como el principal responsable de la situación.

Deco , actual Director Deportivo del FC Barcelona , no se guardó nada al hablar sobre el fichaje de Vitor Roque y las decisiones tomadas durante el ciclo de Xavi Hernández en el club catalán.

Para Deco , la situación de Roque podría haberse manejado de manera diferente. "Él llegó en enero. Para mí, fue un error. Pero no teníamos muchas alternativas. El entrenador lo quería así", reconoció sin filtros, dejando claro que la insistencia de Xavi por adelantar el fichaje fue una de las razones que perjudicaron al jugador.

Deco no ocultó su desencanto con la decisión de adelantar la llegada del jugador por petición de Xavi Hernández , pues la idea original era que aterrizara en el Barcelona a mediados de 2024 y no en enero.

Pero el director deportivo del Barça no se detuvo ahí. El portugués también reflexionó sobre cómo la adaptación de Roque se vio afectada no solo por la presión del club, sino también por la falta de apoyo adecuado. "Si te preocupas demasiado por lo que dice la prensa, puedes tener problemas. Sus primeros seis meses no fueron buenos. También creo que faltó más atención por parte del staff y del club, para detectar los problemas que estaba teniendo: de adaptación, incluso a nivel mental", apuntó.

La autocrítica de Deco también tocó el tema de la presión que pesa sobre los jugadores jóvenes cuando llegan a gigantes como el Barcelona. "Irse muy pronto a Europa siempre es complicado, y más aún si es a un club como el Barcelona o el Real Madrid", dijo el exfutbolista.