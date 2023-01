“Descubrí que Dani Alves mandaba mensajes a la madre de mi hija. Se insinuaba, quería quedar con ella”

“¿Él sabía que está contigo?”, preguntada Adela. “Claro. Recuerdo un día, en un clásico, Barcelona - Real Madrid, que le vi y le pregunté: ‘¿Qué pasa aquí?’”, explicaba el colaborador. “Él me dijo: ‘Papi, ¿qué me estás contando?’”, continuaba Pipi. “¿Te llamaba papi?”, se sorprendía Jorge Javier Vázquez.

“Sí. Me decía: ‘Papi, eso no lo he hecho, alguien habrá utilizado mi teléfono. Papi, yo no te he hecho eso’. Me lo negó todo, pero yo lo vi. En esta historia también lo ha negado. Se ha metido en un marrón importante”, proseguía Pipi Estrada.

“Dani Alves y Samuel Eto’o le escribían, pero no pasó nada, no hubo oportunidad para que pasara nada. Tampoco es un tema que me preocupe”, detalló con todo lujo de detalles el que fue colaborador de ‘El Chiringuito’.

Dani Alves se encuentra preso por agresión sexual contra una chica en una discoteca de Barcelona y espera su sentencia, de encontrarlo culpable podría estar en la cárcel de cuatro a doce años.