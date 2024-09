Habló el camarógrafo que fue agredido por el Dibu Martínez y le envió un mensaje: “Me dio mucha rabia”

“Veo al Dibu saludándose con uno de los suplentes y ahí reacciona. Me dio mucha rabia, yo estoy trabajando así como él lo está haciendo. Él atajando y yo operando mi cámara. Estaba trabajando, no estaba jugando fútbol con él. Me dio rabia en el momento, pero no le dije nada”, cuenta.

Por último, el camarógrafo le envió un mensaje al arquero para asegurarle no hay ningún problema. “Quería decirte que tranquilo, en la vida todos han perdido partidos, tal vez para ti significó mucho esta derrota, pero para adelante Dibu”, cerró.