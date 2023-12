Diego Cocca explota sobre su salida de la Selección de México y señala a directivos: “Hubo gente que no quiso cambiar”

Diego Cocca, ex entrenador de la Selección de México, rompe el silencio y reveló seis meses después que fue lo que pasó sobre su salida del Tri.

El argentino, que solo duró cuatro meses bajo el mando de los Aztecas y que fue despedido el 19 de junio a pocos días de que iniciara la Copa Oro, se sinceró con TUDN y explicó el problema que hubo dentro del equipo, su relación con los jugadores y el resentimiento con algunos directivos tras su salida de Tigres. “Muchas veces uno elige por corazón y mente. Si es por corazón no me arrepiento de nada de haber ido a la Selección Mexicana, cuando quise ponerle mentalidad, quise tener apoyo de dueños y me lo dieron, después apareció gente de la Federación Mexicana de Futbol que no estaba y decidieron que no fuera más DT, sin argumento repito, y no por esas personas tiro toda la gente y todos los que me han ayudado en diferentes clubes; le deseo suerte a México y creo que tendré trabajo para seguir demostrando lo que valgo”, empezó diciendo Cocca. LEA: Buba López y su dura misión para convencer a Rueda que debe ser el portero de la Selección de Honduras

OTRAS PALABRAS DE DIEGO COCCA

Cocca se molesta porque México no apuesta con procesos largos. El estratega argentino asegura que poco balance se puede hacer con solo siete partidos al frente del Tri y que fue reemplazado por Jaime Lozano. “No se pudo, estuve siete partidos, cuatro meses, ya ni sé. No hay manera de poder hacer un balance, el balance interno a nivel cuerpo técnico, que lo hicimos, fue que iba a ser muy difícil y que había que cambiar muchas mentalidades, pero yo sé que no se quiere cambiar del otro lado”, enfatizó el ex técnico de Tigres, Santos y Atlas, con el que fue bicampeón de Liga MX. No se valoró su renuncia de Tigres y se llevó de encuentro a la dirigencia “No se valoró, yo se los dije a los jugadores de la selección, les dije ‘muchachos, yo estaba en una institución modelo, con un plantel espectacular, estaba muy bien, pero creo en esto, creo que en tres años y medio tenemos la posibilidad de jugar un Mundial y cambiar las cosas’, pero hubo gente que no quiso cambiar, quiso seguir así y cuando las cosas siguen de la misma manera, el resultado va a ser el mismo”.