¿Uno de los favoritos en Copa América? Jaime Lozano recuerda el trago amargo ante Honduras: “Fue un mal partido”

“En la Copa América nos encontraremos a rivales mucho más hechos, más fuertes. Es una bonita oportunidad y un parámetro importante de cara a (el Mundial de) 2026”, señaló. “Va a ser un gran torneo con un nivel importante y puede ser como un Premundial”.

“Ser cabeza de serie no te garantiza nada. Ves los bombos y todo son selecciones fuertísimas”, dijo Lozano sobre el sorteo del 7 de diciembre en Miami (Florida). “Ha crecido muchísimo el fútbol en Sudamérica, casi todas las selecciones tienen a los jugadores en equipos muy importantes en Europa”.

Además de las diez escuadras sudamericanas habituales, incluida la Argentina de Lionel Messi, flamante campeona mundial, seis combinados de la Concacaf participarán también en esta edición que se celebrará del 20 de junio al 14 de julio.

“Esta Copa América es distinta. La ventaja es que estamos en casa, con nuestra afición”, dijo Lozano sobre el apoyo que recibirá su escuadra de la enorme comunidad mexicana en Estados Unidos.

“Es una oportunidad inmejorable para hacer historia. No solamente queremos estar, sino hacer cosas que no se han logrado”, aseguró el timonel de México, que fue dos veces subcampeona de este torneo (1993 y 2001) y no lo disputa desde 2016.

Lozano, que condujo al ‘Tri’ al triunfo en la Copa Oro tras relevar al destituido Diego Cocca, fue objeto de duros cuestionamientos por los enormes apuros que pasaron en la eliminatoria ante Honduras.

Tras caer 2-0 en la ida, México avanzó de forma agónica al ganar la vuelta por el mismo resultado con un gol en el minuto 90+11 e imponerse después en penales.

“Me encuentro muy tranquilo, me enfoco mucho en mi trabajo y la energía positiva que recibo, que es mucha más de la que no está a favor o se deja ir por un resultado”, aseguró Lozano. “No puedo estar viendo lo que piensa todo el mundo de mí porque no saldría de mi casa. Tengo que confiar en mi proceso y tomar las mejores decisiones”.

Ante Honduras “se tuvo un muy mal partido, no se puede esconder, pero se han hecho cosas importantes en poco tiempo. Hay que poner las cosas donde deben estar”, dijo el ex jugador internacional tras recordar el vibrante empate 1-1 logrado en otro reciente amistoso ante Alemania.

Aunque no podrá contar con todos sus futbolistas por no ser fecha FIFA, Lozano subraya que en el amistoso ante Colombia del Memorial Coliseum “el resultado tiene que ser óptimo, pero debe venir acompañado de un buen funcionamiento”.