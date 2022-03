$!Duro ataque: “¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Prefiero al humano con alma que al marciano sin sentimientos”

¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Una de las eternas preguntas que suenan en el mundo del fútbol. Unos prefieren al argentino y otros al portugués.

Paolo Di Canio, ex futbolista italiano fue muy tajante con Messi y lo comparó con CR7. Todo esto en una entrevista que dio para Sky Sport.

“Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones. Mira a Cristiano: ¿me pones en el banquillo ante el City? Me voy a Portugal, regreso y marco un hat-trick. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos”, aseguró.