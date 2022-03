$!Revelan el tope salarial de cada equipo en España: Barcelona es el único con números rojos y Real Madrid da el ejemplo

Actualizado varias veces a lo largo de cada temporada, el límite salarial es el monto que los clubes se pueden gastar en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo.

Este límite también incluye el gasto en filiales, cantera y otras secciones, y de superarlo pueden ser sancionados, aunque se contemplan casos específicos para sobrepasarlo.

El tope salarial se calcula en base a la diferencia entre los ingresos (publicidad, venta de jugadores, patrocinios, derechos de TV, etc.) y los costes estructurales (salarios no deportivos, costes de explotación, compra de jugadores, etc.).

Frente al Barça, único equipo de los 42 equipos de primera y segunda división que tiene un límite negativo, el Real Madrid se mantiene como el conjunto con mayor margen salarial.