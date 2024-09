Dybala jugó con la ‘10’ de Messi en el Argentina-Chile y Scaloni revela lo inesperado: “no le dijimos que la iba a usar”

La alegría por Dybala y la falta de Messi

“Es un poco de todo. Es alegría y también esa sensación fea de que no haya podido estar con nosotros en la Copa América. Es lo que tiene el fútbol. Es un jugador que cuando está bien marca diferencias, que nos puede aportar mucho. Por decisiones técnicas no estábamos en condiciones de arriesgar y tomamos la decisión de que no venga pero la única manera de reponerse era haciendo lo que hizo hoy: estando a disposición, entrenando, haciendo el gol y aportando un montón de cosas”.