El delantero que Messi intentó llevar al Barcelona: ‘’Me quería, me preguntaba mucho por mi situación’’

Lautaro Martínez es uno de los delanteros más deseados de Europa. A sus 24 años, el argentino se ha convertido en todo uno de los referentes del Inter desde que llegó al club en la temporada 2018-19 procedente de Racing.

Lautaro revela por qué rechazó dos veces al Real Madrid

El ‘Toro’ concedió una entrevista para Sportmediaset y contó algunas anécdotas con Leo Messi. Una de ellas fueron sus llamadas y charlas en la selección para llevarlo al Barcelona. Según cuenta Lautaro, su compatriota le reconoció su talento y quería que fichara por el equipo azulgrana.

‘’Hablamos mucho de eso, me quería. Me preguntaba por mi situación en el Inter, pero yo siempre le respondía que me quedaba’’, recuerda Martínez.

El ‘10’ del Inter estuvo en la agenda del Barcelona y Messi intentó también convencerlo, aunque no tuvo demasiado éxito por las pretensiones económicas de la entidad nerazzurra.