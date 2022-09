El fútbol tiene más tecnología aplicada de la que podemos ver en las pantallas, ¿cuáles son?

Así es que llega la mencionada innovación al futbol, y que no sólo se enfoca en lo que vemos durante los partidos, sino que va mucho más allá, tal y como subyace del informe elaborado sobre la materia por el especialista en máquinas tragamonedas Betway.

La tecnología es un mundo que está abriendo posibilidades ilimitadas, y cuando la aplicamos al juego, entonces obtenemos algo que posiblemente no sospechábamos hace unos años.

Lo principal y más importante es la salud de los jugadores, por eso se han establecido diferentes maneras de asegurar que todo esté bien. En ese sentido, existen ya tratamientos con células madre, donde se utiliza la propia sangre para curar dolencias mediante la extracción de este tipo de células.

TECNOLOGÍA

Además, la tecnología también se utiliza en la nutrición, que permite a los equipos enfocarse en las dietas específicas que requiere cada jugador.

También está el monitoreo de los signos vitales, que miden temperatura, ritmo cardiaco, y otros factores que permiten conocer en todo momento el estado del jugador. Incluso, cuando se trata de un nuevo fichaje, todas estas pruebas son realizadas por los equipos para garantizar y asegurar la salud de la persona, y evitar en lo posible enfermedades y lesiones que puedan provocar problemas más adelante.

VAR

Hablando ya de la tecnología aplicada en el campo de juego, está, por supuesto, el ya conocido, famoso y polémico VAR. Como en todo sistema sensible a interpretación, también es sensible a la crítica. Pero no podemos negar que este asistente del árbitro para ocasiones de complicada interpretación ha significado un paso adelante.

En cuanto a los jugadores, podemos encontrar que ya utilizan las zapatillas inteligentes, que buscan adaptarse perfectamente al pie de cada jugador, y en las cuales también se pueden colocar sensores gps para conocer la ubicación perfecta en tiempo real dentro del campo de juego, y así medir o visualizar alguna estrategia de partido.

GPS

En este sentido, también existen los Chalecos GPS, utilizados en los entrenamientos para apoyar a mejorar el rendimiento de cada jugador. Es un traje de sólo 66 gramos de peso, y puede recoger y medir frecuencias cardíacas, aceleraciones, desaceleraciones, el número de pases de balón, los kilómetros que recorre cada jugador, así como los impactos corporales y el propio desgaste.

EPTS

Y está el EPTS, también estrenado en 2018, un sistema que recoge los datos de todo lo que sucede dentro del campo. En pocas palabras, es un dispositivo de seguimiento del rendimiento, que permite monitorear y mejorar el desempeño, tanto individual, como grupal, porque registra los movimientos de los jugadores y el balón, y que, en conjunto con acelerómetros, giróscopos o pulsómetros, dan una visión completa para analizar por parte del cuerpo técnico.