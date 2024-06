Eliminatorias de Concacaf al Mundial United 2026: Cuba ganó sin jugar y enciende el grupo de Honduras

Un momento surrealista se vivió este martes 11 de junio en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial United 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Lo que era un secreto a voces se confirmó: La Selección Nacional de Cuba ganó sin haber jugado el compromiso que tenía pactado ante su similar de Islas Caimán.

Los de las islas no se presentaron al compromiso eliminatorio, es más, no hicieron el viaje al territorio cubano porque la mayoría de sus jugadores son estudiantes universitarios y por temor de perder su visa de Estados Unidos tomaron la drástica decisión de no presentarse.

Como consecuencia, los cubanos ganaron por default con un resultado de 3-0 y lo ocurrido ha provocado movimientos en el Grupo A, donde el líder es la Selección de Honduras.