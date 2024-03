Amad Diallo anotó en el 120’ y el Manchester United vence al Liverpool y se mete a las semifinales de la FA CUP

La FA CUP tiene partidos hermosos y este domingo 17 de marzo no será la excepción, cuando el Manchester United reciba al Liverpool en el mítico Old Trafford por los cuartos de final (partido único) del torneo más antiguo del mundo.

Manchester United vs. Liverpool se enfrentarán en Old Trafford. El partido iniciará a las 9:30 a.m en Honduras y toda Centroamérica. Mientras que en países como Perú, Ecuador y Colombia será a las 10:30 a.m. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 12:30 p.m.