FA CUP: El inesperado equipo de Segunda División que eliminó al Wolves y se metió a las semis que se jugarán en Wembley

Los visitantes arrancaron la segunda parte poniéndose por delante en el marcador (53) y a falta de diez minutos seguían por delante, pero los ‘Wolves’ reaccionaron y con dos zarpazos del argelino Rayan Ait-Nouri (83) y del español Hugo Bueno (88) dieron la vuelta al partido y dejaron prácticamente encaminado el pase a semifinales.

Pero Ellis Simms, autor del primer gol del Coventry, devolvió las tablas en el tiempo añadido (90+7) antes de asistir a Haji Wright (90+10), que certificó el pase a semifinales del actual octavo clasificado de Championship, segunda división inglesa.

El vigente campeón Manchester City recibe al Newcastle el sábado (11: 30 a.m) en uno de los grandes duelos de cuartos de final. El domingo, el Chelsea recibirá al actual líder de la Championship, el Leicester (6:45 a.m) antes del gran partido entre Manchester United y Liverpool (9:30 a.m) en Old Trafford.