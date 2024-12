Solo ha jugado 149 minutos esta temporada y Carlo Ancelotti le ha dejado claro que no confía en su fútbol, ya que no lo ve como delantero ni como extremo.

Contra Atalanta en Champions League , el brasileño sufrió un golpe por parte de Ancelotti, a pesar de la lesión de Mbappé y de que Vinicius y Rodrygo acabaron extenuados al tener que jugar muchísimos minutos, el técnico no lo hizo jugar.

Esta última decisión abre la puerta de salida a Endrick del Real Madrid, informa diario Sport. En el artículo se menciona que:

“En el Madrid ya tienen claro que el internacional brasileño no le acaba de gustar al entrenador madridista porque no le ve con un físico adecuado para competir en Europa. Y no confía en él ni como delantero ni como extremo al considerar que es demasiado lento”.

Real Madrid fichó a Endrick por casi 60 millones de euros y el joven no ha sido explotado y se perfila como una posible salida, ya sea en el mercado de enero o a final de la presente temporada.