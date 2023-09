Real Madrid cerró su fichaje por 65 millones y su deseo es jugar con Kylian Mbappé: “Sería Maravilloso”

Endrick es uno de los proyectos a futuro del Real Madrid y por el que pagó 65 millones de euros, una cifra muy elevada para un jugador que tan solo tiene 18 años.

Los blanco ya cuentan con Vinicius y Rodrygo, quieren sumar a Endrick y por qué no sumar a Mbappé para así formar un equipazo en el 2024.

Además, el joven de 18 años contó que “Cuando vinieron de vacaciones a Brasil pudimos hablar, sí, Vini me explicó cómo son las cosas allí (Real Madrid). Cuando ellos me cuentan cómo es el Madrid me imagino ya allí... intento no pensarlo mucho para no estar ansioso”, aseguró el delantero del Palmeiras en una entrevista con TNT Sports Brasil.

El número 9 quedó libre tras la salida de Karim Benzema, por lo que le consultaron a Endrick si usaría ese dorsal en el conjunto merengue.