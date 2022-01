Erling Haalad se destapa: Su ejemplo a seguir, el defensa rival más duro y el favorito para ganar la Champions

¿Cómo maneja la fama?

“A veces estoy un poco loco, solo que ahora con límites diferentes. La gente tiene una opinión sobre todo lo que hago. Y tengo que tener un poco de cuidado con las cosas que hago, con las cosas que me pongo. Básicamente con todo en la vida. Cuando hay una cámara, hay que tener un poco de precaución. Eso es una limitación”.

¿Quién es su ejemplo a seguir?

“A la hora de buscar espacios, Jamie Vardy es uno de los mejores del mundo. Me he fijado en muchos aspectos de su juego”.

¿Siempre estás motivado?

“En primer lugar, quiero ganar. Siempre. Odio perder, es lo peor que hay”.

¿Qué hará cuándo se retire?

“Me gustaría tener una pequeña granja. No sé dónde, pero estoy seguro de que tendré animales. Algunas vacas seguro”.

¿Cómo fue su etapa en el Salzurgo?

“Los primeros seis meses con Jesse Marsch fueron realmente difíciles. Siempre sentí que merecía jugar más porque era bueno. Tuve que trabajar mucho. Y pude entrenar más porque casi no jugué ningún partido. Así que fue un buen entrenamiento mental, pero también fue bueno para mi cuerpo”.

¿Qué piensa sobre Bellingham?

“Es una persona realmente buena. Jude tiene un talento descomunal. Y juego tan bien con él como con Jadon el año pasado. Bromeamos mucho entre nosotros: Jude y yo tenemos una conexión muy buena sobre el terreno de juego”.

¿Por qué se está lesionando mucho?

“Es el peor sentimiento no poder jugar, porque ese es básicamente tu trabajo. Si pudiera mejorar algo, y si pudiera elegirlo ahora mismo, sería no lesionarme. Y si me preguntan si tengo algún objetivo para 2022 es no lesionarme. Y si tengo algún objetivo para el resto de mi carrera, es no lesionarme”.

¿Quién es el rival más duro?

“Van Dijk es realmente bueno. Sabes lo grande, fuerte y rápido que es. Su lectura de los partidos también es una locura. Creo que no gané ni un solo duelo contra él. A nivel de equipos, nunca he ganado contra el Bayern de Múnich, así que supongo que tengo que nombrarles a ellos. Creo que he jugado contra ellos seis veces y he perdido todos los partidos”.

¿Su favorito para ganar la Champions?

“Manchester City, PSG o el Real Madrid. Uno de esos tres”.