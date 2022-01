$!Sale a la luz el equipo que rechazó Dani Alves antes de fichar por el FC Barcelona a sus 38 años

La llegada de Alves a Barcelona fue rápida, no hubo ningún tipo de obstáculos. Eso sí, antes de estampar la firma el Athletico Paranaense iba a ser el club en el que el futbolista carioca iba a jugar en este 2022.

“Venía a jugar con nosotros, pero finalmente se fue a Barcelona. Me llamó y me dijo: “Mire, presidente, ¿me deja marchar? El Barça me quiere”. Le dije que todo estaba bien. Por el Barça estábamos dispuestos a dejarlo marchar y así lo hicimos”, contó el mandatario.

La relación entre jugador y presidente de Paranaense es muy buena. Cabe recordar que Dani Alves tiene una academia de jóvenes futbolistas y está en contacto con Petraglia.

“Aquí en Brasil, si pudiese elegir con quien estar, lo haría con Petraglia. Tiene un gran conocimiento sobre cómo hacer las cosas, de creer en lo que hace. Es alguien que te enamora cuando habla”, dijo en su momento el jugador con respecto al presidente.