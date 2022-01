$!Las confesiones de Neymar en su serie documental ‘El caos perfecto’: “Messi me encontró llorando en el baño”

“Recuerdo hasta el día de hoy, era un partido contra el Athletic de Bilbao, estoy llorando en el vestuario, en el baño... Me habló Messi, estaba llorando y le expliqué: mi español es más o menos, no puedo jugar, no puedo ser yo mismo”, dijo Neymar, a lo que Messi comentó.

“Cuando llegué, vi que entró rápido (al baño), tenía la cabeza baja. De repente, vi que estaba llorando. Traté de consolarlo, calmarlo, que se soltara y no pensara en otra cosa que no fuera jugar al fútbol. Su situación no era fácil, por todas las expectativas que había generado.

Yo nunca le enseñé nada. Sólo creo que fue creciendo y mejorando, como es normal cuando adquieres experiencia, la edad y juegos. No sé por qué se fue de Barcelona” ,apuntó Leo.

Decidió marcharse de París y regresar a Barcelona

“Cuando tomé la decisión de irme del PSG, no fue por un hincha o un club. Es porque vi que me sentía mejor en otro lado. Nunca tuve nada contra la afición del PSG, ni contra el propio club. Nunca fue eso. Al contrario. Estoy muy agradecido. Aunque no quería seguir debía entrenar y estar preparado. Porque si juego mal todos me culparán a mí: si perdemos soy el primer responsable, sé la carga y la responsabilidad que tengo”, confesó Neymar.