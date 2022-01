$!Tragedia en Camerún: Avalancha de personas deja muertos y heridos frente a estadio en partido de Copa Africana

“Era un flujo increíble, no había visto nunca tanta gente delante de ese estadio”, cuenta el médico al micrófono de AFPTV. “Cuando la policía abrió las vallas, unos cayeron encima de otros y los otros les pasaron por encima”, contó.

“El partido previsto el domingo en el estadio Olembé no tendrá lugar (en ese lugar), se disputará en el estadio Ahmadou Ahidjo (también en Yaundé)”, declaró Patrice Motsepe durante una conferencia de prensa.

“Entonces las primeras personas cayeron, otras les pasaban por encima y otros subían la barrera. Los de delante decían que se estaba aplastando a personas, pero no escuchaban”, añade el joven, con la cara pintada con los colores de Camerún.

El estadio para 60.000 espectadores y construido para esta CAN está limitado a un 60% de aforo máximo por la pandemia, que se elevo a un 80% cuando juega Camerún. Los hinchas deben presentar para acceder un certificado de vacunación y un test negativo al covid-19.

Los integrantes de ese duelo de cuartos del domingo están por decidir: el ganador del Costa de Marfil-Egipto se enfrentará al vencedor del Marruecos-Malaui.

“Hay que poner en marcha una comisión para investigar inmediatamente lo que ha pasado y para saber qué había que haber hecho y no se hizo, y quién no lo hizo, quién no cumplió sus obligaciones. Queremos el informe de aquí al viernes”, añadió Motsepe, en alusión a la avalancha que causó 8 fallecidos y 38 heridos.