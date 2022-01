Haaland no se esconde y señala al mejor futbolista del mundo: ‘‘Fue mejor que Messi y Benzema’’

El delantero del Borussia Dortmund no dudó en señalar al mejor jugador de la actualidad. ‘‘Lewandowski, el número 1, fue el mejor. Después, para mí, Karim Benzema estuvo fantástico. Pero Leo Messi estuvo excepcional. Así, Benzema y Messi compartirían la segunda y la tercera plaza”, dijo en declaraciones para el canal de su país Viaplay.

Leo Messi se quedó con el Balón de Oro al mejor futbolista del 2021 que entrega France Football y Robert Lewandowski fue galardonado con el The Best de la FIFA. Estos premios generaron gran polémica entre aficionados y periodistas. Sin embargo, para Erling Haaland no hay discusión.

Por parte, Haaland explicó lo debe mejorar para que él sea el mejor del mundo. ‘‘Si algo debería mejorar es no lesionarme, porque si no me lesiono jugaré muchos más partidos y entregaré aún mejor’’.

Confirmada la cláusula de Haaland y quiénes pueden ficharlo

Para rematar, el noruego dijo que ‘‘si me preguntaras cuáles son mis objetivos para 2022, es no lesionarme, y los objetivos para el resto de mi carrera son no lesionarme. Eso es lo principal”.

Cabe mencionar que Haaland registra 16 tantos en la presente Bundesliga y podría ser su última temporada con el Borussia Dortmund debido al fuerte interés que muestran clubes como Barcelona, Real Madrid y Manchester City.