$!Las revelaciones de Toni Kroos: el fichaje de Mbappé por el Real MAdrid, el reencuentro con Ramos y cómo dejó el alcohol

Kroos también estuvo en el podcast Einfach mal Luppen, que comparte con su hermano Felix, y ahí contó varias anécdotas de la Copa del Mundo que conquistó en Brasil y cómo fue que dejó la bebida. El mediocampista reconoce que solo tomaba tequila cuando lo embargaba la frustración, pero que tras una borrachera decidió no volver a tomar.

La discusión de Kroos con Adidas cuando llegó al Real Madrid

Ganó el Mundial del 2014 con Alemania

‘‘Ganamos el partido y fue agradable poder abrazar a mi mujer después de seis semanas, poco después del pitido final. También charlar con Angie, Angela Merkel, en el vestuario. Fue agradable. Hablamos un poco sobre Mecklemburgo-Pomerania Occidental (la región donde nació el futbolista)’’.

Recurrió al tequila tras ganar el Mundial

‘‘Me propuse tomar un tequila con todos esa noche, pero fracasé estrepitosamente”.

Perdió la Champions del 2012 por penales

‘‘Tras la final de la Champions contra el Chelsea (2012) recuerdo estar bebiendo de la frustración. Estuvimos cerca de necesitar un médico de emergencia. No había otra manera de aliviar el dolor’’.

La anécdota de su borrachera

‘‘Bebí chupitos de tequila (con su hermano y Stefan Reinartz) porque era lo único que me caía bien. Al día siguiente no me sentía bien y ese fue el punto en el que dije que beber alcohol no hace ningún bien. No pude mirar el tequila esa noche y lo dejé por completo. No me dolió y no lo extraño”.