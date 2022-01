Toni Kroos revela las tres condiciones para renovar con el Real Madrid y su reacción sobre Haaland y Mbappé

Haaland y Mbappé

“Eso no es un problema dentro del equipo. Llevo aquí desde hace casi ocho años y he leído tantos nombres que al final no salieron. Cuando hablas de los dos jugadores es por su contrato, su situación y su calidad. Son de los jugadores más interesantes que saldrán al mercado este verano. Me imagino que el Real Madrid siempre busca a los mejores y eso incluye a los dos. No puedo decir si vendrán o no porque no soy el presidente. Pero, por supuesto, son dos grandes delanteros’’.

‘Final’ adelantada contra el PSG

“La tomamos como lo que viene. Por supuesto, podría ser fácilmente una semifinal o una final. Tal vez sea demasiado pronto cruzarse con ellos en los octavos de final, pero solo esperamos llegar en buena forma y con el menor número de lesiones posibles. Si es así, estaremos listos para los partidos”.

Selección de Alemania

“Mi primer pensamiento es qué hacer durante ese tiempo. No estoy acostumbrado a largas vacaciones de invierno y no estaré con la selección (para el Mundial de Qatar). Pero encontraré un buen lugar de vacaciones. Me lo pierdo, pero mi incentivo no estaba allí”

¿Echa de menos la selección?

“Los grandes torneos siempre fueron todo: luchar juntos por un objetivo y tener a toda Alemania con ese sentimiento especial y detrás de ti. Los campamentos base con los aficionados, compartiendo el torneo... Eso siempre ha sido algo muy especial. Puede que en algún partido que haya en el torneo tenga esa sensación de que me hubiera gustado estar allí’’.