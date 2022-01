Polémica en LaLiga: el Valencia acusa al Real Madrid de ‘robo’ y Piqué se suma para echarle más leña al fuego

Real Madrid venció al Valencia en el Santiago Bernabéu por el marcador de 4-1 y la goleada comenzó con un polémico penal que sufrió Casemiro al filo del descanso y que transformó Benzema.

Así marcha la tabla de posiciones en la liga de España

Esa decisión del árbitro Hernández Hernández al marcar la pena máxima desató la furia de los futbolistas y cuerpo técnico del conjunto naranjero, pues consideraban que no existió falta sobre el brasileño y mucho menos dentro del área. Las quejas se trasladaron del césped a Twitter.

La cuenta oficial del Valencia no dudó en calentar las redes sociales con un mensaje que no tardó ni 5 segundos para viralizarse: ‘‘Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo’’. Y es que la visita no daba crédito con el penal que les pitaron en contra y que significó el 1-0.