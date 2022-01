Destrozaron a Cristiano Ronaldo: “Le está causando un montón de problemas al United; cerrar la boca es lo mejor que puedes hacer’’

La vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United no está siendo lo que se esperaba. Aunque el portugués lleva 14 goles y 3 asistencias en 22 partidos esta temporada, el equipo no levanta cabeza y muchos consideran que el culpable, precisamente, es CR7.

“Conoces tu rol. Te ha contratado un club de fútbol para jugar al fútbol. Cerrar la boca en ocasiones es lo mejor que puedes hacer. Está causando un montón de problemas en el club. No es solo su falta de gol en las últimas jornadas. Tengo la sensación de que es uno de esos fichajes que pintaban bien, pero están lejos de ir bien’’, añadió Sinclair.

Bonucci advierte a Cristiano en caso de un posible Italia-Portugal

Por último, el británico señaló que ‘‘para mí, una de las razones por la que no consideró ir al City es porque no quería ser el segundo plato de Pep. En el United, sentía que podía intimidar a Ole. Creo que solo mira por él y no es lo mejor para el club”.

No perdonan al United

Lou Macari, exjugador del Manchester United, también se despachó pero en este caso contra la plantilla de los ‘Diablos Rojos’. Y es que la escuadra marcha en el séptimo puesto de la tabla con 31 puntos y alejado de los puestos de la Champions. Además comenzó el 2022 cayendo contra el Wolverhampton en casa.

“Si alguien se queja en el vestuario, que lo echen del club. 70.000 aficionados del United no pueden estar equivocados cada semana. Estos jugadores tienen que empezar a demostrar algo. Tienes dinero y el estilo de vida, ¿qué más quieres? Me enfada. Debería ver a once jugadores felices, pero no lo veo. No veo a once jugadores felices’’, manifestó Macari.