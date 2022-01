Unai Emery carga contra Piqué y le pide no engañar a la gente; el defensor del Barça le responde con duro recuerdo

Días después de ese polémico encuentro, el entrendor vasco cargó contra el defensor azulgrana por asegurar que aquella jugada no era pasa sancionarla como penal y por sus comentarios en Twitter el sábado durante el Real Madrid-Valencia.

“Lo de Piqué aquí hace poco sí que fue mano y penalti, tocó claramente con la mano y perdimos aquel partido. Me dolió que luego por ahí dijera que no. Lo de hoy no es mano, porque Parejo empuja el balón hacia la portería con la cadera. La mano está por ahí, pero eso no es mano. Lo de Piqué si lo era, y ayer se metió en Twitter protestando por otros partidos”, dijo Emery tras empatar ante el Atlético 2-2.

“Lo que hay que ser es sincero y no confundir a la gente. En vez de callarse, dijo lo que dijo para engañar a la gente. No somos ni honestos ni leales con el VAR y con el fútbol. Hoy el balón lo ha golpeado con la cadera y habrá visto que ha rozado la mano. Yo no lo hubiese pitado, pero lo ha pitado y lo acepto”, sentenció el DT del cuadro amarillo.

La respuesta de Piqué

Pero el asunto no termina ahí, porque Piqué, fiel a su estilo, no se quedó callado y le contestó a través de las redes sociales.

“Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejándose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai’’, replicó el zaguero haciendo referencia a la remontada con la que el Barcelona eliminó al PSG de la Champions League en el pasado cuando el Emery dirigía a la escuadra parisina.

Un tuit que acompañó con una noticia de unas declaraciones del técnico en las que decía: “Del 6-1 del Barça-PSG cambiaría... el árbitro”.