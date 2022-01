El enfado de un crack del Barça: ‘‘No soy un desastre, la gente no mira los partidos; ahora dirán que si marco un gol, juego bien’’

‘‘Últimamente salía cruz y hoy ha salido cara. Hoy hemos sabido sufrir. Portería a cero que también es importante. Nos ha costado generar, pero son tres puntos de oro por cómo estamos en este momento. No hemos generado, no hemos entendido cuándo era el momento de atacar, cuándo de ir al espacio, de centrar... no hemos estado finos’’, exlicó el DT azulgrana en la rueda de prensa.

El Barcelona hizo el milagro y volvió al triunfo en la liga española con un tanto de Frenkie de Jong al 87. Sin embargo, ese resultado en su visita ante el Alavés no lo aleja de las críticas, ya que el equipo no se termina de soltar y esto genera pesimismo dentro del vestuario.

Y de los futbolistas que dieron la cara tras el partido fue el goleador, Frenkie de Jong. El holandés es uno de los que están en la lista de “deudores” sobre lo que hace en el campo, pero él deja claro que no piensa lo mismo. Estaba enojado y lo hizo ver.

“Ahora dirán que si marco un gol, juego bien. Mucha gente no ve mis partidos bien. Yo tengo que mejorar mucho, pero tampoco soy un desastre. Puedo mejorar mucho, pero tampoco soy un desastre’’, dijo De Jong, a modo de protesta.

Y es que hace rato que la prensa catalana y parte de la afición lo tiene en la mira. Su alto costo de fichaje no se olvida y esto le molesta por sobre muchas cosas.

Pero por si eso no bastara, el mediocampista mandó un recado al vestuario: “Creo que contra el Real Madrid no jugamos mal (Supercopad de España), pero me dio pena que se dijera que estábamos muy orgullosos y eso no tiene que ser así. Cuando pierdes, tienes que estar decepcionado”.