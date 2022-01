Ibrahimovic revela que habló con Mbappé y le recomendó fichar por este club: ‘‘Yo me habría ido allí’’

Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta junio y en estos momentos puede negociar con cualquier otro club para llegar en verano. El Real Madrid es el mejor posicionado para llevarse al francés y Zlatan Ibrahimovic cree que lo mejor para su carrera es vestir de blanco.

Filtran los motivos por los que Mbappé quiere irse del PSG

En declaraciones al diario francés L’Equipe’, el sueco revela que charló con el joven delantero y le recomendó ir al conjunto merengue.

“Mbappé me preguntó y le dije: ‘En tu lugar, yo me iría al Real Madrid’. Yo he tenido la oportunidad de jugar en diferentes equipos y países, con diferentes campeones y así es como aprendí y crecí. Jugar en tu casa toda tu carrera es más fácil, en mi opinión. Mientras que si haces la maleta y vas a otros jardines, es una aventura”, aseguró la estrella del Milan.