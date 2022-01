El contundente mensaje de Benzema para todos los que critican a Messi y lo que dijo sobre Mbappé

‘‘¿Cómo no va a conseguirlo? Es sólo un tiempo de adaptación, porque no marca muchos goles... Pero mira lo que hace en el campo. De todas formas no se puede criticar a un jugador así, quien critica a Messi es porque no entiende nada de fútbol en realidad”.

Madrid

“Lo es todo para mí. Me he convertido en un hombre aquí. Me siento como en casa en España, el estilo de vida es perfecto, todo es bueno para mí”.

El Benzema más íntimo: su único amigo y el adiós de Cristiano

La afición merengue

“Ver a la afición coreando mi nombre antes del Balón de Oro, cantando mi cumpleaños, son cosas que me emocionan y me empujan a seguir demostrando cosas en el campo”.

Ser capitán

“Cuando tengo el brazalete, me empuja a dar ejemplo. Tener la oportunidad de llevar el brazalete es algo excepcional que me motiva aún más”.

Ganar el Balón de Oro

“Como he dicho desde que era un niño, 4º, 3º, 2º es lo mismo que 30º. Lo que importa es ganar. Después, me dijeron que no había ganado suficientes trofeos, pero no podía hacer más. El Balón de Oro para mí es alguien que marca, que hace marcar, que está presente en los momentos difíciles, es muchas cosas, no sólo ganar trofeos pero, bueno, no soy yo quien da el trofeo. Sigue siendo uno de mis objetivos, haré lo imposible por hacerlo mejor que el año anterior”.